Milan-Atalanta, 1-1 al 45′: Calhanoglu e Zapata – LIVE

Milan-Atalanta, risultato e sintesi

Scendono a San Siro e aprono la 36esima giornata di Serie A, Milan-Atalanta. Le due compagini vanno a caccia di risultato in questo derby tutto lombardo, venendo entrambe da un periodo di forma straordinario. A Milano è sfida tra Gasperini e Pioli, che si danno subito battaglia. I due club hanno alzato i ritmi, in una straordinaria partita che si accende subito, grazie alla rete su calcio di punizione realizzata da Hakan Calhanoglu. Il turco, da posizione molto defilata, ha trovato uno straordinario gol che avrebbe fatto sicuramente impazzire i tifosi, qualora fossero stati presenti all’impianto di Milano. L’Atalanta però non ci sta, poco più tardi si affaccia nell’area avversaria. Un calcio di rigore procurato e calciato da Malinovskyi viene parato dallo straordinario Gigio Donnarumma, oggi in campo con i gradi di capitano e alla sua gara in Serie A numero 201. Giusto qualche minuto dopo, però, non può niente su Duvan Zapata che, a due passi, firma la rete del pareggio. E’ 1-1 al termine del primo tempo.

Milan-Atalanta, il tabellino del match

GOL: 14′ Calhanoglu, 34′ Zapata.

NOTE: 26′ Malinovskyi (rigore sbagliato).

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Laxalt; Kessié, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1) Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

AMMONITI: 26′ Biglia, 38′ Toloi.

ARBITRO: Doveri.