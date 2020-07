Milan-Atalanta, rigore assegnato agli orobici: Donnarumma para

Calcio di rigore, con correzione al VAR a favore degli orobici. Milan-Atalanta però resta inzialmente sul risultato di 1-0 perché, dopo la rete straordinaria di Hakan Calhanoglu, si mette in proprio anche Gigio Donnarumma. Il 201 volte presente in Serie A festeggia così l’incredibile traguardo, parando il calcio di rigore a Malinovskyi, calciatore che si era procurato il calcio di rigore, su fallo di Lucas Biglia. Bravissimo Donnarumma, ma poco più tardi arriva la rete di Duvan Zapata. E questa volta, alla disattenzione del Milan in difesa, non può risolvere le cose Donnarumma.