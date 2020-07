Milan-Atalanta, 1-0: la punizione di Calhanoglu è una perla (VIDEO HIGHLIGHTS)

Milan-Atalanta, 1-0: il gol di Calhanoglu

Milan-Atalanta, il vantaggio dei rossoneri con la rete di Calhanoglu

E’ passata in vantaggio la formazione rossonera, si sblocca Milan-Atalanta. Il match ha cambiato il proprio risultato grazie ad una perla incredibile realizzata da Hakan Calhanoglu. Da posizione defilata, su calcio di punizione, l’ha messa nell’angolo più lontano il centrocampista turco. Non può veramente far nulla Pierluigi Gollini, quella di Calhanoglu è una vera e propria punizione magistrale. Spettacolo a San Siro.