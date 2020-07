Liga, nella prossima stagione potrebbe allenare un tecnico italiano

Nella prossima stagione 2020-2021 in Liga potrebbe arrivare un allenatore italiano, reduce da un esonero in questa stagione.

Di Francesco-Alaves, si lavora per l’accordo

Eusebio Di Francesco è pronto a ritornare in pista. Non in Serie A e nemmeno nel campionato italiano. Infatti, l’ex allenatore della Roma, è pronto a sbarcare in Spagna e iniziare la nuova avventura come nuovo tecnico dell’Alaves. Il club di Liga gli ha offerto un contratto per i prossimi due anni ed un importante budget di mercato. Il manager, nativo di Pescara, ci sta seriamente pensando. Vorrebbe provare questa nuova avventura all’estero. L’ultima esperienza da allenatore non è andata bene per Di Francesco: la sua ultima squadra è stata la Sampdoria.

Aveva iniziato la stagione 2019-2020 nel peggiore dei modi: nelle prime sette giornate di campionato aveva racimolato solamente tre punti (vittoria contro il Torino). Ultimo posto in classifica, sei sconfitte. Troppo poco per la dirigenza blucerchiata che gli ha dato il benservito e ha chiamato in panchina Claudio Ranieri (che da qualche giorno ha salvato la squadra allontanandola dalla zona retrocessione).

In Serie A anche la Fiorentina sta pensando a lui per il dopo-Iachini

Non solo estero. Anche la Fiorentina di Rocco Commisso ha pensato a Di Francesco per la prossima stagione, visto che Beppe Iachini non verrà confermato dalla dirigenza viola.