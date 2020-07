Ancora non buone notizie per la Juventus. La squadra di Maurizio Sarri ha dovuto rimandare la festa scudetto ancora di qualche giornata. Sconfitta in rimonta subita a Udine nella giornata di ieri. Intanto, il club continua a perdere pezzi a causa degli infortuni. Ancora una volta tocca a Douglas Costa andare in infermeria.

Juventus, infortunio per il campione: stagione finita

La Juventus perde uno dei giocatori chiave dell’attacco bianconero. Ennesimo problema muscolare per Duoglas Costa. L’esterno brasiliano ha rimediato un problema muscolare che gli impedirà di chiudere le ultime giornate di campionato. Per il campione è a rischio anche la Champions League e quindi il resto della stagione che potrebbe essere addirittura finita in anticipo.

Juventus, infortunio Douglas Costa: i tempi di recupero

A rivelare la notizia è stata la stessa Juve, attraverso il proprio sito ufficiale con tanto di comunicato. Douglas Costa è finito nuovamente ko dopo Udine. Questo il comunicato della società bianconera che spiega come il giocatore si sia sottoposto ad esami medici e abbia riscontrato il probelma muscolare. “Douglas Costa è stato sottoposto questa mattina, presso il J|Medical, a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Tra 15 giorni verrà nuovamente rivalutato”. Il calciatore dunque sarà tenuto sotto controllo ma la sua stagione potrebbe essere conclusa.