Milan-Atalanta è la partita che apre la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sfidano i neroazzurri di Gasperini (in tribuna perché squalificato).

Formazioni ufficiali Milan-Atalanta: le scelte di Pioli e Gasperini

Il Milan vuole continuare a stupire tutti e non intende perdere la sua imbattibilità da quando il campionato è ripreso dopo la pausa dovuta al Coronavirus. L’Atalanta di Gasperini (squalificato, in panchina va il suo vice Tullio Gritti) cerca di stabilire un nuovo record: quello di chiudere il campionato al secondo posto. Non ci sono mai riusciti, il miglior piazzamento lo hanno stabilito lo scorso anno arrivando terzi. Pioli recupera l’ex Kjaer che affiancherà il giovane Gabbia. Non prenderanno parte al match, perché squalificati, Theo Hernandez e Bennacer. Gasperini si affida al trio d’attacco Malinovskyi-Zapata-Gomez.

Al posto di Bennacer gioca Biglia. Hateboer e Gosens esterni di centrocampo

MILAN (4-2-3-1) : Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Laxalt; Kessie, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

ATALANTA (3-4-2-1) : Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Zapata