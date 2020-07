Crotone, ritorno in Serie A: il verdetto ora è UFFICIALE

Crotone in Serie A, i calabresi festeggiano il ritorno nel massimo campionato italiano

Serata di verdetti in Serie B, il Crotone è tornato in Serie A. Aveva vinto nel corso del pomeriggio la società calabrese, con la larga vittoria a Livorno di 1-5. Era solo un primo passo, importante, verso la promozione aritmetica, che è stata raggiunta nel corso della serata. Sì, perché la città di Crotone era in attesa del risultato che arrivava da Cremona: Cremonese-Spezia è terminata 0-0, il triplice fischio allo Zini ha sancito la promozione per gli uomini di Stroppa. Dopo soli due anni il Crotone è tornato in Serie A.

Giornata di emozioni in Serie B, con un’intera tifoseria in attesa del triplice fischio da un altro campo. Dopo la vittoria ottenuta in giornata, può esplodere in festa Crotone, che ritrova la Serie A dopo due anni di Serie B. E’ ottimo il risultato che arriva da Cremona per la società calabrese, seconda squadra ad essere ufficialmente in Serie A per la stagione che verrà del 2021, dopo la promozione già ottenuta dal Benevento. Di seguito, tutti i risultati della serata di Serie B.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A, esordi post-lockdown: quante chance per i giovani (FOCUS CM24)

Serie B, giornata 36: i risultati

Livorno-Crotone 1-5;

Ascoli-Pordenone 2-2;

Chievo-Cittadella 4-1;

Cosenza-Pisa 2-1;

Cremonese-Spezia 0-0;

Entella-Perugia 0-2;

Frosinone-Benevento 2-3;

Salernitana-Empoli 2-4;

Trapani-Pescara 1-0;

Venezia-Juve Stabia 1-0.