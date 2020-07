Coronavirus, Nantes: ci sono tre casi di positività nel club

Non c’è pace nemmeno nel mondo del calcio. E’ notizia di poche ore fa che alcuni membri del Nantes hanno contratto il Covid-19.

Ecco chi sono le persone colpite

L’incubo Coronavirus ritorna prepotentemente anche nel mondo del calcio. Qualche giorno fa la notizia che, sempre in Francia, tre calciatori del Lille erano risultati positivi al Covid-19. Stavolta è il Nantes a comunicare che ci sono tre membri della società che sono risultati positivi al virus. Si tratta di un membro dello staff tecnico, uno dello staff amministrativo ed un calciatore: il centrocampista francese Marcus Coco.

I risultati sono arrivati soltanto giovedì, in vista dell’amichevole di sabato che la squadra avrebbe dovuto giocare contro l’Anderlecht in Belgio. Dalla Francia, però, non pare che vogliano annullare il match, anzi! Il club ha fatto sapere che partirà per la trasferta solo chi risulterà negativo al tampone.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Lille: tre calciatori sono risultati positivi

Sete-Montpellier annullata. Un giocatore è positivo al Coronavirus

Anche il Montpellier di Junior Sambia (a maggio era in coma indotto per il Coronavirus, ora sta meglio) avrebbe dovuto giocare un’amichevole per prepararsi alla prossima stagione della Ligue 1. Precisamente contro il Sete (che milita nella terza divisione francese, la nostra Serie C). Proprio un calciatore di quest’ultima squadra è risultato positivo al test per il Covid-19. La gara si doveva disputare nella giornata di domani ed è stata, giustamente, annullata.