Fabio Liverani, attuale allenatore del Lecce, sta provando in tutti i modi di raggiungere la salvezza con il club pugliese. Stagione di alti e bassi della squadra salentina che però è ancora in lotta per la permanenza in Serie A a tre giornate dal termine. L’allenatore con la sua ideologia di gioco ha messo in difficoltà durante la stagione anche molte big, ottenendo risultati positivi. Sfortunato in più occasioni in Lecce che ora potrebbe rischiare di tornare in Serie B.

Calciomercato, Fabio Liverani resta in Serie A

Fabio Liverani ha un contratto in scadenza a fine stagione con il Lecce e la sua intenzione è salvare la squadra per restare in Serie A. Ma non è detto che il tecnico accetti di restarci anche in caso di salvezza. Sono tante le squadre che cambieranno a fine stagione e molti hanno sondato il terreno per l’allenatore romano. Tutto dipenderà anche dalla possibile scelta dell’allenatore.

LEGGI ANCHE >>> Cagliari, si pensa a Ranieri per la panchina

Calciomercato, Fabio Liverani tra Genoa, Torino e Udinese (ESCLUSIVA)

Come raccolto in esclusiva da Calciomercato24.com, tanti club faranno valutazioni a fine stagione e molto probabilmente cambieranno i loro attuali allenatori. Tra questi club ci sono Genoa, Torino, Udinese e infine ma più difficile il Cagliari. Al Genoa sarebbe un ritorno, dove Liverani ha iniziato dalle giovanili e sta prendendo sempre più quota l’ipotesi di un ritorno in Liguria. Ritorno che potrebbe arrivare anche tramite la Sampdoria però. Perché Claudio Ranieri potrebbe decidere di andare via. Il tecnico ha diverse richieste importanti nonostante il contratto fino al 2021. Con Ranieri via, la Sampdoria penserebbe seriamente a Liverani.

di Giuseppe Foria