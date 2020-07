La dirigenza blucerchiata e, in primis, il presidente Massimo Ferrero sono al lavoro per il rinnovo del contratto di uno degli artefici di questa buona stagione.

Ranieri-Sampdoria fino al 2022? Si lavora per il rinnovo

La Sampdoria, oramai salva da qualche giorno, sta già programmando la nuova squadra per la prossima stagione. Prima di tutto bisogna pensare all’allenatore. Si sono fatti tanti nomi, ma l’obiettivo vero e proprio è quello di confermare Claudio Ranieri. L’attuale contratto del tecnico romano scade nel 2021, la dirigenza blucerchiata vorrebbe rinnovarglielo per un altro anno. Attualmente guadagna 1,5 milioni di euro l’anno. Stando alle statistiche, da quando è subentrato ad Eusebio Di Francesco, l’ex allenatore del Leicester ha compiuto un miracolo. Sia chiaro, il presidente Ferrero non ha mai chiesto la vittoria del campionato, anche perché Ranieri ha preso la squadra in zona retrocessione e l’ha portata alla salvezza con quattro giornate di anticipo.

Bisogna fare presto perché il manager italiano ha altre richieste dalla Serie A: infatti il Cagliari di Giulini non pare intenzionato a confermare Walter Zenga per la prossima stagione e sta pensando a Ranieri ( che ha già allenato nel capoluogo sardo per tre anni dal 1988-1991).

Non solo Ranieri, si lavora per il rinnovo di Linetty

Karol Linetty ha letteralmente impressionato in questa stagione. E’ diventato una pedina fondamentale nello scacchiere della squadra. Per questo la dirigenza intende prolungargli il contratto, visto che è ben appetito da altri club, italiani ed europei.