Calciomercato Roma: Zaniolo raddoppia, le ultime sulla situazione

Roma, Nicolò Zaniolo potrebbe restare ancora. Il futuro del centrocampista è ancora tutto da scrivere ma arrivano novità.

Nicolò Zaniolo potrebbe rimanere ancora, ecco il rinnovo?

Roma, Nicolà Zaniolo preme per restare. Il centrocampista della Nazionale si è ripreso già la Roma, sul campo e con le testimonianze sui social.

Anche la società è rimasta piazzata, è successo che Nicolò abbia rimosso qualche post, su suggerimento giunto da Trigoria, ma la sua voglia di Roma è innegabile. Il gol realizzato contro la Spal ha restituito il sorriso al ragazzo, i trentacinque minuti disputati hanno confermato la sua crescita. Da qui alla fine del campionato mancano solo tre partite e Fonseca pensa di lanciarlo da titolare aspettando anche notizie dalla dirigenza.

Incontro per il rinnovo

Sembra imminente, come riportato dal Corriere dello Sport, l’incontro tra il procuratore Claudio Vigorelli e Guido Fienga.

Questa servirà per fare chiarezza sul futuro di Nicolò Zaniolo, sempre più centrale nella Roma, anche in prospettiva futura.

Le parti si vedranno a fine campionato per parlare anche del rinnovo del contratto. Se Zaniolo è centrale nel progetto può ambire a guadagnare quanto i giocatori di prima fascia. Oggi il suo ingaggio si attesta sui 2,2 milioni di euro, bonus compresi. Può arrivare a tre visto quanto dimostrato, almeno per parametrare il suo stipendio a quelli di Perotti (3 milioni) e Pastore (anche di più).

La società ed il calciatore pensano che un adeguamento può essere considerato ragionevole. Si metteranno le basi per arrivarci a settembre. Nicolò Zaniolo ha recuperato a tempo di record e nonostante la crisi economica della società di Pallotta, vorrebbe rimanere a Roma per provare a diventare un leader in campo in attesa di Euro 2021. La società vuole allontanare le voci di mercato.