Kylian Mbappe, attaccante del Paris Saint Germain, è considerato uno dei giovani attaccanti più forti in circolazione. Il talento francese continua a dimostrare di essere un top player e tra i futuri calciatori dominanti del panorama mondiale una volta finita la carriera di Messi e Cristiano Ronaldo. Intanto, ora potrebbe pensare di approdare proprio all’ex club di uno delle due leggende del calcio per avviare un nuovo progetto.

Calciomercato, il campione lascia il PSG e approda al Real Madrid: il piano

Mbappe piace e non poco al Real Madrid da diversi anni. Proprio quando era al Monaco il club spagnolo andò vicino al suo acquisto, ma poi il calciatore scelse la ricca offerta faraonica del club parigino. Adesso il Real Madrid ha un nuovo piano per acquistare il classe 1998 francese. Intanto, il suo contratto scadrà nel 2022 e il rinnovo sembra complicarsi con il PSG.

Real Madrid, il piano per acquistare Mbappe

Il Real Madrid non vuole saperne e vuole acquistare Kylian Mbappe come il grande colpo. I Blancos stanno studiando un piano nei minimi dettagli. Non questa, ma la prossima estate 2021, quando il calciatore sarà quasi in scadenza, si andrà all’assalto. Florentino Perez vuole portarlo a Madrid. Al momento il calciatore è concentrato sul suo attuale club ed è tutto posticipato.