Calciomercato Napoli: svolta per Koulibaly, i dettagli

Napoli, arriva la clamorosa svolta sul futuro di Kalidou Koulibaly. come riportato dal Corriere dello Sport, il destino del centrale senegalese potrebbe presto cambiare.

Napoli, Koulibaly apre al rinnovo

Nel prossimo pazzo mercato di settembre, le trattative potrebbe cambiare incredibilmente. Così anche quello che sembrava certo, come la cessione di Kalidou Koulibaly, ora non è così scontato.

Lo ha ribadito lo stesso Napoli che ha fatto sapere al manager del centrale come 60 milioni di euro non bastino per cedere il calciatore, e non basteranno, per convincere il Napoli a far via il calciatore.

Fali Ramadani ha preso nota, nel corso dell’ultimo incontro con De Laurentiis andato in scena qualche giorno fa e utile a recapitare l’offerta del Manchester City. Sessanta milioni o poco più, visto anche il mercato “povero” che tutti si aspettano.

E così Guardiola proprio come il Liverpool e il Psg potrebbero dover rinunciare al centrale. Le regine d’Europa, comunque, continuano e continueranno a provarci ma le cose stanno cambiando a Napoli.

Il motivo? Con Gattuso Kalidou si sta ritrovando, al Napoli sta bene, altroché, e anzi sarebbe anche felice di proseguire la sua avventura in azzurro, anche se i numeri sembrano altini per una formazione che non giocher la Champions League. Anche il calciatore, tuttavia, ha capito che per andar via servrià un’offerta tra i 90 e i 100 milioni di euro. Bonus compresi.

Napoli, il futuro di Kalidou Koulibaly ed i numeri della cessione

Il Napoli non mollerà, De Laurentiis un anno fa ha già rinunciato all’offerta del Manchester United, da 105 milioni di euro, e poi quelle ricchissime del Real Madrid e del Psg da 90 milioni.

Il problema potrebbe essere il contratto da quasi sette milioni a stagione (tra base fissa e bonus), in scadenza nel 2023, tra l’altro è stata inserita una clausola rescissoria da 150 milioni di euro valida esclusivamente per l’estero. Per convincerlo a restare potrebbe servire un rinnovo ed un ritocco dell’ingaggio.

