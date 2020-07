Il primo colpo dell’estate del Napoli è in arrivo: Victor James Osimhen sarà l’acquisto più costosto del calciomercato firmato De Laurentiis. L’affare è ai dettagli e nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità.

Calciomercato Napoli, in serata l’ufficilità di Osimhen?

Ormai l’affare è quasi concluso, mancano davvero solo le firme per l’acquisto di Osimhen da parte del Napoli. Un ulteriore indizio è arrivato dal Lille che sta per portare in Ligue 1 Burak Yilmaz, attaccante turco che andrà a sostituire il giovanissimo nigeriano. L’amico e giornalista di Osimhen, Oma Akatugba, ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato degli ultimi dettagli della trattativa.

“Oggi alle 19:00, il presidente del Lille, Gerard Lopez, firmerà gli ultimi documenti e poi verrà formalizzata la cessione di Osimhen al Napoli. Adesso non so se l’ufficialità arriverà questa sera o nell’arco di domani, ma resta certo che il presidente del Lille firmerà alle 19:00 l’ultima tranche dei documenti. I pre-contratti sono stati già depositati in Lega, sia in Italia che in Francia. Le commissioni si aggireranno intorno al milione di euro, mentre al Lille ne andranno 50 e al calciatore ne andranno 20, spalmati nei prossimi cinque anni. Victor partirà su un jet privato per godersi le proprie vacanze nei prossimi giorni. Quando rientrerà in Europa, poi, verrà presentato a Napoli”.

Anche Karnezis nella trattativa

Lo stesso giornalista nigeriano, molto vicino alle vicende dell’attaccante classe ’98, ha aggiunto anche nuovi dettagli sulla trattativa che porterà Osimhen al Napoli. Con ogni probabilità, infatti, sarà inseirto anche Orestis Karnezis nell’affare per ridurre il costo del cartellino e si sta valutando anche l’inserimento di Ounas. Nelle prossime ore, dunque, diverrà tutto ufficiale.

