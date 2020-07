Calciomercato Napoli: offerta super per Boga, la risposta

Napoli, si lavora per Jeremie Boga senza sosta. Gli azzurri stanno provando a fare di tutti per convincere il Sassuolo a cedere Jeremie Boga.

Napoli, offerta da 25 milioni per Boga

L’esterno neroverde ha convinto tutti in questa stagione. Per questo motivo, in pieno mercato, oggi sono i dirigenti e gli scout a lavorare per il futuro di Jérémie Boga, la rivelazione del Sassuolo e del campionato.

Secondo quanto riprotato da ‘Sky Sport’ il Napoli si starebbe muovendo per chiudere subito il suo acquisto. Il club di De Laurentiis, nelle ultime settimane, avrebbe infatti provato l’accelerata decisiva per chiudere l’affare con l’ex Chelsea.

Il club partenopeo avrebbe recapitato ai neroverdi una ricca offerta da 25 milioni di euro. Ma non solo, nell’affare gli azzurri vorrebbero inserire anche il cartellino di Amin Younes.

Soldi più un calciatore di valore, o almeno così ritenuto dal Napoli. Tuttavia la prima offerta sarebbe rispedita al mittente.

Per Boga ecco la richiesta del Sassuolo

Per arrivare al calciatore, infatti, il Sassuolo chiede almeno 40 milioni di euro. Solo a quelle cifre il club emiliano rinuncerà a Jeremie Boga.

Dopo 11 goal in campionato, il futuro di Boga potrebbe non essere nella rosa di Roberto De Zerbi.

L’agente del ragazzo, infatti, sembrerebbe aver già chiesto la cessione agli emiliani. Il Napoli studia come arrivare al ragazzo ed anticipare tutti.