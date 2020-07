Calciomercato Napoli, l’agente annuncia due rinnovi importanti

Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli‘ il procuratore ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda i suoi assistiti.

Giuffredi: “Rinnovo di Rui e Di Lorenzo prima del match di Barcellona“

Mario Giuffredi, procuratore di Mario Rui, Giovanni Di Lorenzo ed Elseid Hysaj ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli‘. Ecco le sue parole: “Se il Napoli dovesse cedere, la prossima stagione, uno tra Ospina e Meret credo che Sepe possa tornare perché piace molto a Cristiano Giuntoli. Lo stesso discorso vale per Hysaj: ha molte richieste, se dovesse partire c’è la possibilità di aprire una trattativa per Faraoni dell’Hellas Verona.

Malcuit? Non mi riguarda, non ho idea di cosa vogliano fare con lui. Parma? Il rigore di Mario Rui non c’è assolutamente, come non c’è quello che l’arbitro ha assegnato al Napoli. Quello di Koulibaly forse ci stava. Rinnovo di Rui e Di Lorenzo? Manca poco, credo che possiamo raggiungere l’accordo prima del match di Champions contro il Barcellona“.

Giuffredi sul prossimo acquisto di De Laurentiis: “Osimhen è il nuovo Drogba“

“Il presidente, Aurelio De Laurentiis, è un uomo molto attento. Quando fa una operazione di mercato la fa con molta intelligenza. Se spende così tanto per Victor Osimhen vuol dire che in lui vede il prossimo erede di Didider Drogba e che, in futuro, lo potrà rivendere anche a 150 milioni di euro“.