Napoli, Koulibaly: “In azzurro a vita! Ho parlato con Osimhen”

Il Napoli sta già progettando la prossima stagione. Il club sta mettendo su la squadra per tornare grande il prossimo anno sotto la guida di Rino Gattuso. Il campionato è ormai finito per gli azzurri, che dovranno giocarsi tutto nell’ultima competizione di stagione dove sono realmente in corsa, la Champions League. Si giocherà ad agosto la partita contro il Barcellona, dove l’andata è terminata 1-1 al San Paolo.

Napoli, Koulibaly tra cessione e permanenza

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, è uno dei calciatori con il futuro ancora incerto. L’intenzione del club e del giocatore è quella di continuare insieme, ma di fronte a offerte faraoniche sarà difficile e quasi impossibile dire ancora una volta no come nei passati anni. Sul calciatore c’è il forte interesse del Manchester City, che potrebbe formulare l’offerta giusta intorno agli 80 milioni di euro chiesti da De Laurentiis.

Napoli, le parole di Koulibaly sul suo futuro e Osimhen

Intanto, nella giornata di oggi, il calciatore ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del suo futuro e anche di quello di Victor Osimhen, calciatore ad un passo dal Napoli. Koulibaly ha dato ragione a Gattuso sulla mancanza di mentalità negli azzurri. Il calciatore ha poi detto di voler provare a vincere il prossimo anno lo scudetto e quindi potrebbe aver lanciato un chiaro segnale sulla propria permanenza. Infine, la rivelazione di una chiamata avuta nei giorni scorsi con Osimhen dove ha spiegato al giovane attaccante di come diventerà presto il beniamino dei tifosi partenopei.