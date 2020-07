Calciomercato Milan: l’attaccante arriva dalla Roma

Milan, a sorpresa il colpo in attacco potrebbe arrivare dalla Roma. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri studiano già per il dopo Ibra.

Milan, c’è Dzeko se Ibrahimovic non resta

Un po’ a sorpresa, nove mesi dopo Stefano Pioli rimette piede in via Aldo Rossi per la cerimonia della firma, ma nulla è più come prima. Quel 9 ottobre le cose sono cambiate molto e anche l’ombra di Spalletti, prima scelta per il dopo Marco Giampaolo, è stata scacciata.

Non solo, alla fine l’avversario più duro da battere è stato Rangnick.

Ieri l’allenatore emiliano è tornato in sede, accompagnato dal suo agente Gabriele Giuffrida, per stringere la mano a Ivan Gazidis e a Paolo Maldini ma ora i dubbi sono sulla rosa.

Pioli non ha fatto richieste specifiche ma ragionerà con lo staff dei posisbili colpi sul mercato, e magari della conferma di Zlatan Ibrahimovic, l’uomo che ha aiutato il gruppo a spiccare il volo.

I rossoneri hanno bisogno di una punta e se Ibra non restasse potrebbe arrivare dalla Roma Edin Dzeko. Ad oggi Pioli vota per la sua conferma, ma è chiaro che non può decidere tutto da solo.

Prima toccherà a Gazidis che chiamerà a breve Zlatan. I tempi sono ristretti ed è chiaro che la questione attaccante va affrontata.

Dzeko per l’esperienza, Jovic per il fututo

Il Milan in ogni caso avrà bisogno di un attaccante. I nomi sono diversi. La prima scelta sarebbe Luka Jovic che presenta dei costi rilevanti (pagato 55 milioni dal Real, guadagna oltre 5 milioni netti), ma soprattutto il serbo non ha ancora l’esperienza per far ripartire il Milan.

Per questo in caso di addio a Ibra i rossoneri potrebbero puntare su Edin Dzeko, il goleador bosniaco che potrebbe lasciare la Roma per i noti motivi di bilancio. Maldini e Pioli sanno bene che sulle sue tracce ci sono sia l’Inter che la Juventus e non è semplice arrivare al calciatore che nella capitale sta bene e percepisce uno stipendio alla Ibra.