Calciomercato Milan, Ibrahimovic: l’annuncio di Massara

Calciomercato Milan, Massara su Ibrahimovic nel pre-partita

Ha parlato nel corso del pre-partita di Milan-Atalanta, in chiave di calciomercato e di Ibrahimovic, il dirigente dei rossoneri Frederick Massara. Ecco le sue parole a Sky Sport.

Le parole di Massara su Ibrahimovic e non solo

“Giorni belli e di sorrisi, proprio così. In realtà non erano in pochi a credere in Pioli, ha fatto un eccellente lavoro, un gioco spettacolare che ha portato alle vittorie. Tutto questo ancor prima del lockdown, non solo da quando il calcio è ripreso. Ibrahimovic? Appena avremo tempo, ci confronteremo, perché sarà importante farlo. La sua permanenza? E’ un campione, non si può non tenere conto di quanto aiuto ci ha dato in questo periodo. Acquisti? Ci confronteremo con il mister per capire dove e come poter crescere insieme. Concentriamoci però adesso sulle questioni imminenti”.