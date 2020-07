Calciomercato Milan: futuro Ibrahimovic, c’è la svolta

Milan, nonostante l’ormai certa permanenza di Stefano Pioli in panchina per la prossima stagione dei rossoneri, il futuro di Zlatan Ibrahimovic resta ancora un punto di domanda.

Ibrahimovic potrebbe restare grazie al Decreto

Non è ancora chiaro se l’avventura bis di Zlatan Ibrahimovic al Milan sia già conclusa. Lo svedese venne bombardato di telefonate da parte di Zvonimir Boban e Paolo Maldini a gennaio e fu convinto dai due dirigenti.

Ibra è stato decisivo nella corsa all’Europa ma il suo ingaggio per Elliot pesa molto. Con l’addio a Rangnick e la permanenza di Pioli in panchina, unita anche al futuro di Paolo Maldini e Ricky Massara, ora le cose potrebbero cambiare.

Ovviamente per andare avanti insieme c’è bisogno di una proposta contrattuale che non sarà semplice da formulare.

L’intesa, infatti presuppone un accordo con Mino Raiola che aspetta un’offerta contrattuale per estendere l’accordo in essere visto che i parametri delle clausole legate agli obiettivi personali e di squadra che avrebbero attivato il rinnovo automatico, al momento, non son oarrivate.

La buona notizia è che Zlatan Ibrahimovic potrebbe anche godere degli sconti fiscali del decreto crescita.

Milan, Maldini ha diverse alternative a Ibrahimovic

Intanto i rossoneri si preparano anche a salutare Ibra. Nel caso in cui Ibrahimovic dovesse ricevere ed accettare la proposta i rossoneri cercherebbero lo stesso un calciatore giovane per fare da riserva.

Se, invece, Zlatan Ibrahimovic non dovesse restare in rossonero allora servirà un’alternativa esperta.

Tra i giovani al Milan piace da sempre Gianluca Scamacca, oggi all’Ascoli via Sassuolo. Per i calciatori esperti, invece, si pensa sempre a Mario Mandzukic e Olivier Giroud.