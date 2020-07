Calciomercato Milan, contatti in corso per due colpi in entrata

Calciomercato Milan, Emerson e Roca: i due possibili colpi per Stefano Pioli

E’ stato confermato Stefano Pioli per la stagione che verrà e il calciomercato del Milan girerà dunque attorno a lui. Altro che Rangnick, il trio composto da Gazidis, Maldini e Massara, salvo clamorosi colpi di scena, gestiranno l’area dirigenziale e faranno affidamento alle richieste di Pioli per quel che sarà il suo Milan 2.0. E’ per questo che i colpi di mercato sono già in programma, con il club rossonero pronto a piazzare i primi acquisti per il 2021.

Milan, doppio colpo dalla Liga: incontro in giornata con gli agenti di Emerson e Roca

I primi nomi, stando a quel che riportano i colleghi di Calciomercato.it, portano ad Emerson Royal e Marc Roca, con gli agenti italiani che si sarebbero incontrati con i dirigenti milanisti. Un incontro avvenuto nel corso di questo pomeriggio, con il club rossonero che ha incassato l’informazione sulla valutazione del cartellino che riguarda l’esterno brasiliano, Emerson: la richiesta è di 35 milioni di euro, cifra molto elevata per lo stesso club milanista. E’ solo un primo passo verso i due calciatori, con gli agenti che faranno da intermediari tra i due club. Difensore e centrocampista piacciono tantissimo alla società rossonera, che cercherà di far leva sulle volontà degli stessi giocatori, che gradirebbero la destinazione Milan. Toccherà capire quanto i club – proprietari dei due calciatori – siano disposti a scendere a compromessi.