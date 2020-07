Il Milan ha definito il suo futuro con Stefano Pioli e ora inizia a progettare seriamente anche il calciomercato per migliorare la rosa in vista della prossima stagione: uno dei possibili partenti è Hakan Calhanoglu che non ha ancora rinnovato con il Milan e potrebbe decidere di cambiare maglia a fine stagione.

Calciomercato Milan, Calhanoglu contro i giornali

L’ottima rimonta del Milan in classifica è passata anche dai piedi di Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco ha trovato l’intesa perfetta con Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic e ha migliorato sensibilmente il suo rendimento rispetto all’inizio della stagione, attirando su di sé l’interesse di club europei molto importanti. Ha il contratto in scadenza nel 2021 con i rossoneri e non ha ancora trovata l’intesa per il rinnovo. La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, ha lanciato una nuova “bomba”: Calhanoglu verso la Germania. L’ex Schalke04, secondo la rosea, avrebbe ricevuto un’offerta molto importante dalla Bundesliga e avrebbe deciso di non intavolare alcuna trattativa con il Milan per il rinnovo del contratto.

La rabbia di Calhanoglu

A spazzare via le suddette voci, però, ci ha pensato lo stesso Hakan Calhanoglu attraverso una storia Instagram molto diretta: “Oggi troppe fake news sui giornali“. Sventato, per il momento, il pericolo addio per il centrocampista turco che regala momenti di tranquillità ai tifosi rossoneri.

