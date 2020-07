La Juventus vista durante tutto l’arco della stagione ha mostrato alcune lacune che nella prossima stagione dovranno essere colmate per continuare a lottare in ogni competizione. Fabio Paratici si è da tempo messo in moto per concludere gli affari di calciomercato e migliorare la rosa della Juventus.

Calciomercato Juventus, tutto su Jimenez: le ultime

Higuain lascerà quasi certamente la maglia bianconera dopo una stagione non particolarmente esaltanti ai comandi del suo mentore Maurizio Sarri. E allora la Juventus cerca un altro attaccante e lo avrebbe individuato in Raul Jimenez, bomber messicano del Wolverhampton che ha fatto benoissimo nell’ultima stagione in Premier League. Viste le difficoltà per arrivare ad Arkadiusz Milik, Fabio Paratici sta già allacciando in maniera più consistente i rapporti con Jorge Mendes, agente dell’attaccante dei Wolves.

Nell’affare anche Bernardeschi

Stando a quanto riporta todofichajes.com, la Juve potrebbe accelerare e passare subito all’azione in maniera concreta mettendo sul piatto 50 milioni di euro più il cartellino di Federico Bernardeschi per strappare il sì del club inglese. Un’offerta complessiva intorno agli 80 milioni di euro che batterebbe la concorrenza del Manchester United, fortemente interessata al bomber messicano.

