Calciomercato Juventus, arriva l’accordo per il nuovo acquisto: la formula

La Juventus sembra voler continuare con Maurizio Sarri anche la prossima stagione e in futuro. Stagione di molti alti e bassi per il tecnico italiano ex Napoli e Chelsea, caratterizzata dalla sconfitta sia della Supercoppa italiana che della Coppa Italia. L’allenatore ora però ha fatto richieste ben precise alla società e vuole che vengano acquistati calciatori importanti per il suo progetto, tra questi c’è anche un l’italo-brasiliano che gioca al Chelsea.

Juventus, arriva l’accordo per il nuovo acquisto

Si tratta di Jorginho, centrocampista che Sarri ha avuto come perno del suo gioco sia a Napoli che al Chelsea. Nelle scorse settimana più volte il suo agente ha confermato di non esserci nulla con la Juventus e che al momento il calciatore resterà in Premier League. Ora però qualcosa potrebbe cambiare. Il Chelsea ha messo il giocatore sul mercato e non è considerato più incedibile, la Juventus pare abbia trovato l’accordo giusto per acquistarlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Premier League arriva anche il bomber

Juventus, Jorginho più vicino: c’è la formula per l’accordo

I Blues vogliono incassare per arrivare al grande colpo Havertz dopo Werner. Per questo non sono considerate accettabili contropartite, dato che la Juventus ha provato ad inserire Ramsey. L’idea di Paratici per arrivare al calciatore è quella della formula di un prestito pluriennale con futuro obbligo di riscatto.