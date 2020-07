Calciomercato Juventus: cash più Bernardeschi per il bomber, si chiude

La Juventus continua a lavorare per la prossima stagione. Il club bianconero è alla ricerca di un bomber vista la cessione ormai già anticipata di Gonzalo Higuain. Tanti nomi messi nel mirino da Paratici in questi mesi, su tutti sembra esserci Arkadiusz Milik del Napoli in scadenza 2021. Ora però il colpo potrebbe arrivare dalla Premier League dato che la trattativa con il Napoli non si sblocca.

Juventus, Milik si complica: si guarda in Premier League

Dalla Spagna sono sicuri che la Juventus continua ad insistere per Raul Jimenez del Wolverhampton. L’attaccante messicano si trova legato al club inglese con un contratto in scadenza 2023. Ad oggi stenta a decollare l’affare Milik con il Napoli, dato che Bernardeschi che potrebbe essere inserito nella trattativa non lancia segnali positivi.

Juventus, maxi offerta per Raul Jimenez

La Juventus rimpiazzerà Gonzalo Higuain a fine stagione. Dopo aver inseguito Mauro Icardi tutto lo scorso anno, la Juve quest’anno sta provando a chiudere per Milik, ma la trattativa non si sblocca. Difficoltà di raggiungere un accordo tra Napoli e Bernardeschi, per questo i bianconeri guardano in Premier League. Per questo la Juventus accelera e vorrebbe chiudere per Raul Jimenez. L’attaccante è sotto contratto con il Wolverhampton, club sotto la gestione di Jorge Mendes che è in ottimi rapporti con la Juve. Come riportato da Todofichajes.com, la Juve potrebbe mettere presto sul piatto 50 milioni più il cartellino di Bernardeschi.