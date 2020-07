Calciomercato Juventus: chiuso il colpo dal Chelsea, è già a Torino

La Juventus sta lavorando su tutti i fronti in vista della prossima stagione e del futuro. Lo scudetto è ormai ad un passo, il primo in carriere di Maurizio Sarri. Il club bianconero sta chiudendo diversi colpi già in entrata, tutti giovani, ma ora è pronto ad arrivarne uno giovanissimo e direttamente dalla Premier League. E’ considerato uno dei calciatori più promettenti in circolazione.

Calciomercato Juventus: chiuso il colpo dal Chelsea

Sono molti i colpi, ma l’ultimo grande colpo a parametro zero e dalla Premier League ricorda il nome di Paul Pogba. Intanto, questa volta, i bianconeri decidono di puntare su un calcitore ancora più giovane. Si tratta di Samuel Iling Junior, giovane esterno d’attacco e classe 2003 dal Chelsea.

Juventus: chiuso il colpo dal Chelsea, è già stato anche a Torino

Non è l’unico giocatore che piace dal Chelsea alla Juventus, ma sicuramente è uno dei calciatori che ad oggi sono più vicini alla firma del nuovo contratto. Come riportato da Goal.com, i bianconeri hanno praticamente chiuso per Samuel Iling Junior. Il giovane attaccante classe 2003 ha un contratto ma non da professionisti con il Chelsea. Inoltre, pare che il calciatore inglese sarebbe già stato anche a Torino nei giorni scorsi. Adesso Paratici deve soltanto definire gli ultimi dettagli prima dell’annuncio ufficiale.