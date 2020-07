La Juventus sta già iniziando a programmare la stagione 2020/21 a tre giornate dal termine della Serie A e con la Champions League ancora in gioco. I primi cambiamenti di calciomercato potrebbero arrivare dalla dirigenza: Fabio Paratici, CFO della Juventus, potrebbe dire addio al termine della stagione e voltare pagina.

Calciomercato Juventus, Paratici dice addio

La stagione bianconera fino ad ora ha deluso le aspettative. Coppa Italia e Supercoppa Italiana sono andate rispettivamente a Napoli e Lazio, il campionato non è ancora chiuso, anche se mancano solo tre punti alla vittoria dello Scudetto, e in Champions League il rischio di mancato passaggio del turno è alto dopo la sconfitta contro il Lione dell’andata. Nel mirino della critica, quindi, c’è Maurizio Sarri ma anche Fabio Paratici, CFO della Juventus che ha scelto il tecnico toscano per il post-Allegri. Andrea Agnelli ad oggi non è felicissimo dei risultati ottenuti e ben presto potrebbe prendere decisioni molto importanti.

Paratici al Manchester United con Douglas Costa

Stando a quanto riferisce il Daily Mail l’addio di Fabio Paratici è molto probabile. Anzi, secondo il quotidiano inglese, il dirigente bianconero potrebbe rimettersi subito in gioco in un altro top club. Oltre a Berta dell’Atletico Madrid, per il ruolo di nuovo direttore sportivo, il Manchester United starebbe pensando proprio al dirigente bianconero. Un cambio di club che avrebbe ripercussioni anche sul mercato: verrebbe agevolato il trasferimento di Douglas Costa ai Red Devils, in questo momento poco utilizzato da Maurizio Sarri rispetto al suo valore.

