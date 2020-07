Calciomercato Juventus: Bernardeschi prende la decisione, cambia tutto

Federico Bernardeschi, attaccante della Juventus, è stato messo sul mercato senza troppi giri di parole dalla società bianconera. Il calciatore italiano ex Fiorentina vorrebbe restare ma alla fine non sarà così. Il club sta già lavorando per la prossima stagione e ha già avvisato diversi calciatori che dovranno dire addio la prossima sessione di mercato, tra questi anche Higuain.

Juventus: Bernardeschi prende la decisione, cambia tutto

Su Bernardeschi ci sono molti club, italiani e all’estero. Su tutti, in Italia, c’è il Napoli, che vorrebbe inserirlo nella trattativa che porterebbe Milik alla Juventus. C’è ancora distanza però tra le parti, con il ricco ingaggio del calciatore bianconero che resta un problema, così come quello legato ai diritti d’immagine. Intanto, arriva una decisione piuttosto importante da parte del calciatore.

Juventus, Bernardeschi decide di cambiare agente

Può cambiare e non poco il futuro di Bernardeschi nei prossimi mesi. Il calciatore, secondo le ultime voci de La Gazzetta dello Sport, starebbe pensando di cambiare agente. Il suo storico procuratore Beppe Bozzo dirà quindi addio al calciatore bianconero dopo che è stato messo sul mercato. In questo modo, l’attaccante potrebbe lavorare con un nuovo agente per trattare la cessione più conveniente dopo l’addio dalla Juve. Possibile che il giocatore decida di andare via all’estero.