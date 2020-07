Calciomercato Juventus, non solo Arthur-Pjanic: altro affare con il Barça

Non si fermerà all’affare legato tra Arthur e Pjanic: il calciomercato della Juventus si scalda sull’asse Torino-Barcellona e al centro delle questioni ci è finito Federico Bernardeschi.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma del Barcellona per Bernardeschi

Stando a quel che rivelano i colleghi iberici di Don Balon, Federico Bernardeschi sarebbe un calciatore in uscita della Juventus. Il calciomercato in entrata dei bianconeri sarebbe finanziato anche dalle cessioni e appunto, tra queste, c’è sicuramente quella del giovane talento italiano. Il calciatore sembra finito ai margini del progetto del club, pronto a dirgli addio al margine della stagione. Diversi i club che lo vorrebbero, da Napoli a Roma, passando per il Milan, ma torna in auge un’ipotesi: la cessione all’estero.

Juventus, Bernardeschi segue Pjanic? Il calciatore avrebbe dato il suo gradimento al trasferimento in catalogna

Dalle news che arrivano in Spagna, ci sarebbe un vero e proprio ritorno di fiamma da parte del Barcellona, per Federico Bernardeschi. Il calciatore sarebbe graditissimo in terra spagnola, con l’idea di andare a garantire al club blaugrana una riserva di lusso per le proprie corsie. Lo stesso calciatore, inoltre, avrebbe dato alto gradimento al suo trasferimento in catalogna. L’idea di indossare la camiseta del Barcellona affascinerebbe lo stesso giocatore italiano, che seguirebbe così la scia del suo compagno di squadra, Miralem Pjanic. I club potrebbero avere un contatto proprio per discutere della situazione legata a Bernardeschi.