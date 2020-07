Calciomercato Inter: ecco la chiave per arrivare a Sanchez

Inter, colpo di scena per Alexis Sanchez. Per convincere il Manchester United i nerazzurri si giocheranno una nuova carta.

Inter, Perisic non sarà riscattato: può finire allo United

L’Inter lavora per trattenere Alexis Sanchez. Ma intanto dalla Germania arrivano importanti novità riguardanti il futuro di Ivan Perisic.

La notizia sembrerebbe pessima ma Marotta potrebbe ribaltare le cose. Secondo ultime indiscrezioni riportate da fussballtransfers.com, infatti, il Bayern Monaco avrebbe ormai deciso di non riscattare il cartellino di Ivan Perisic.

L’esterno croato, infatti ,era arrivano in baviera solo prestito con diritto di riscatto (a circa 20 milioni di euro) l’estate scorsa.

Inter: ritornato in due

Un bel problema per l’Inter che dopo Joao Mario, dunque, potrebbe ritrovarsi anche con il problema Perisic che tornerà a Milano. Ma, come per il portoghese, anche il croato è destinato ad andar via.

Per recuperare il costo del cartellino di Perisic, i nerazzurri sarebbero pronti a bussare alla porta del Manchester United. L’Inter potrebbe inserirlo nella trattativa con i Red Devils per l’acquisto a titolo definitivo di Alexis Sanchez.

Il cileno è arrivato a Milano solo in prestito secco, ma che il club di Viale della Liberazione vorrebbe trattenere agli ordini di Antonio Conte.

Anche in caso di fallimento della trattativa, per Ivan Perisic ci sarebbe la fila. Su di lui ci sono anche Tottenham ed Everton.

Il Bayern, come detto, ha rifiutato di pagare l’intero prezzo dopo aver proposto la cifra di 10 milioni di euro. Troppo pochi, per l’Inter che vuole far cassa subito.

LEGGI ANCHE >>> Gli altri club su Sanchez