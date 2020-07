L’Inter ora vende. Dopo una stagione in chiaro scura, i nerazzurri potrebbero rinunciare a due pedine importanti durante il prossimo calciomercato.

Skriniar e Brozovic sono in vendita, Kante il sogno

Milan Skriniar e Marcelo Brozovic sono pronti a lasciare l’Inter. O almeno, sarebbe questa l’intenzione della società nerazzurra.

Come riportato da Tuttosport, durante l’ultima gara di campionato il tecnico Antonio Conte ha escluso dalla formazione titolare Milan Skriniar e Marcelo Brozovic. Turnover ma non solo.

La scelta, infatti, potrebbe anche essere letta in chiave mercato. Il 3-4-1-2 scelto dal tecnico nel periodo post-lockdown, ha infatti rafforzato alcune considerazioni tattiche in Conte che ha palesato dubbi sul rendimento dei due calciatori in questo modulo.

Salutare i due calciatori ora non sembrerebbe un problema. Conte vuole ripartite da Lukaku e Martinez e così sta mandando i suoi messaggi alla dirigenza su chi sarebbe disposto a sacrificare.

Inter: l’obiettivo è scambiare i due calciatori

Cedere Milan Skriniar e Marcelo Brozovic, tuttavia, non sarà cosa da poco. Entrambi non valgono 100 milioni, ma hanno però valutazioni importanti. Brozovic ha una clausola (oggi non più attivabile) di 60 milioni, Skriniar ne vale altrettanti.

Tutti e due piacciono a diversi club. Marcelo Brozovic a Chelsea, Tottenham e Liverpool mentre i due club di Manchester ed il PSG sono sulle tracce di Milan Skriniar.

L’Inter ragiona: andrebbero bene i soldi, ma anche degli scambi potrebbero fare al caso dei nerazzurri. Il sogno resta Kante nel Chelsea e magari Emerson Palmieri. Da Londra potrebbe arrivare anche Ndombele del Tottenham o da Manchester Gabriel Jesus del City.