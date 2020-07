Calciomercato Fiorentina: colpo dal Chelsea possibile

Lazio, torna di moda il colpo dal Chelsea. Secondo le ultime di mercato i bianconcelesti potrebbero presto portare in Italia un attaccante campione del mondo.

La Lazio continua a muoversi sul mercato. Il club capitolino, approfittando anche delle entrare della Champions League, potrebbero arrivare a Olivier Giroud. Tuttavia sul calciatore c’è anche la Fiorentina.

Il nome del francese, infatti, è stato più volte accostato alla Lazio anche lo scorso gennaio. La cessione da parte del Chelsea al patron Lotito sembrava cosa fatta nelle ultime battute di mercato. Nonostante questo la squadra inglese, non avendo trovato un sostituto aveva deciso di tenere il calciatore.

Oliver Giroud, in questi mesi, ha provato a rispondere alle voci di mercato con ottime prestazioni in Premier League. Queste gli erano valse anche il rinnovo. Nonostante questo, durante la prossima sessione di mercato, il calciatore potrebbe lasciare Londra ed approdare in Italia.

Oliver Giroud può arrivare a Firenze

A settembre per il calciatore potrebbe scatenarsi un’asta tutta italiana. Sono diversi i club in Serie A che potrebbero accaparrarsi le prestazioni del bomber francese.

Secondo quanto riportato da The National, oltre a Inter e Lazio ci sarebbe anche la Fiorentina, attualmente alla ricerca di un rinforzo per la prossima stagione nel reparto avanzato. Giroud rappresenterebbe il profilo perfetto per la squadra viola.

L’attaccante, come detto, nonostante il rinnovo potrebbe andar via dopo l’arrivo di Timo Werner. Il calciatore cerca spazio per non perde il treno Euro2021. Questo potrebbe spingere l’attaccante a fare un’esperienza in Italia.