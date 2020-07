Cagliari, addio a Zenga: ecco il possibile nuovo tecnico

Cagliari, Walter Zenga potrebbe non essere confermato in panchina per la prossima stagione.

Cagliari, c’è Ranieri per la panchina

Il Cagliari potrebbe ripartire da Claudio Ranieri in panchina. Il tecnico arrivato alla Samp a campionato in corso, ha risollevato i blucerchiati e ora ha molto mercato.

La sua stagione non è passata inosservata sulla panchina della Sampdoria che sembrava ad un passo dal crollare dopo l’avventura cominciata con Di Francesco.

Le prestazione del club ligure hanno fatto riflettere molto, a tal punto di attirare notevolmente le intenzioni del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini.

Cagliari, Ranieri sarebbe un top player in panchina

La società isolana per l’estate conta di fare le cose in grande. Per questo motivo vorrebbe affidarsi ad un allenatore esperto come Claudio Ranieri.

Il curriculum del tecnico romano, infatti, parla chiarissimo. Per questo come riportato dall’edizione odierna de Il Secolo XIX, il patron rossoblù avrebbe contattato l’allenatore blucerchiato, che ha un altro anno di contratto con la Samp.

La società isolana ha voluto tastare il terreno. All’attualità delle cose sembra che non ci siano possibilità che Ranieri possa lasciare la Sampdoria a fine anno. Anzi, il tecnico dovrebbe discutere presto con Ferrero anche un rinnovo di contratto che prolunghi la sua esperienza con la Samp.