Udinese, le parole di Marino e Fofana

Pierpaolo Marino, ad dell’Udinese, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport prima della gara contro la Juventus:

Le parole di Marino

“Lasagna un paio di giorni fa ha accusato un dolore al retto femorale, però questa mattina aveva dolore e non era in condizione di andare in panchina e scendere in campo.

Classifica? Noi siamo preparati, si poteva perdere a Napoli in maniera immeritata, sapevamo che sotto potevano vincere e siamo preparati a questa evenienza. Abbiamo consapevolezza di quello che succede ma ci siamo sempre tenuti a debita distanza dalla zona calda.

Non dobbiamo perdere la nostra idea di gioco perchè siamo una squadra che ha dimostrato il suo valore. I nostri risultati anche dopo la sosta sono soddisfacente. Abbiamo vinto a Roma e contro la SPAL in una gara decisiva. Noi abbiamo gli attributi e le qualità per non sprofondare”.

Le parole di Fofana

“E’ una situazione pericolosa perchè dietro corrono forte, noi abbiamo ancora 4 partite e dobbiamo fare tutto per vincere. Ora noi dobbiamo pensare di partita in partita e siamo cosicienti della situazione”.