Udinese-Juventus: highlights, risultati, sintesi e gol – VIDEO

Udinese-Juventus: highlights della gara

Comincia bene la Juventus che sembra padrona del campo. A metà del primo tempo Ronaldo sfiora la rete con il destro dalla distanza, la palla passa a lato della porta di Musso per un soffio. Ma la Juve è agguerrita e cerca il gol che vorrebbe dire scudetto. Alla fine i bianconeri passano con De Ligt che scarica un destro incredibile dalla distanza che centra l’angolino basso e porta i bianconeri in vantaggio.

Nel secondo tempo l’Udinese, con l’acqua alla gola per la lotta salvezza, prova a scuotersi e trova la rete con un bellissimo colpo di testa in tuffo di Nestorovski. L’attaccante si coordina alla perfezione e, come dal video, incrocia in porta.