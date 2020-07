Torino-Verona, Zaza annuncia il suo futuro

Simone Zaza è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio tra Torino e Verona. Davanti alle telecamere però si parla anche di calciomercato.

Le parole di Simone Zaza sul suo futuro

I granata hanno rosicchiato un altro punto verso la salvezza nella gara contro il Verona, ormai quasi acquisita. Ne parla il bomber ex Juventus: “Colpa nostra se siamo in questa situazione, ora tiriamocene fuori. Ero molto entusiasta quando sono arrivato. Mi hanno messo fuori e non ho saputo reagire, colpa mia. Quest’anno ho fatto tante partite al di sotto del mio livello, ora pensiamo a salvarci. Andare all’Inter? So che c’era la possibilità, si è sempre parlato di me, ovunque sia stato tranne al West Ham ho sempre fatto bene. Confermo che ho scelto di restare al Toro a gennaio. La mia intenzione è restare qui, normale che voglia restare qui anche l’anno prossimo“.