Torino-Verona, Juric spiega le ragioni della firma

Dopo il pareggio tra Torino e Verona, l’allenatore degli scaligeri Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la gara e soffermarsi sulle tematiche di mercato che l’hanno visto protagonista.

Le parole di Juric dopo il rinnovo col Verona

Buon pareggio contro il Toro, ma davanti alle telecamere si parla soprattuto del lungo rinnovo che l’ha visto protagonista. Ecco le parole del tecnico: “Rinnovo? Sono stato felice quest’anno, l’ambiente è buono, voglio bene ai magazzinieri. Rimarremo una squadra che lotterà per la salvezza, ho qualche perplessità per il budget, ma ci sono tante altre squadre. Potevo andare al Torino? No, non mi sembra giusto parlare degli altri. In tarda nottata abbiamo firmato, mi hanno beccato sull’amaro…No a parte scherzi, non era riconoscenza, abbiamo fatto talmente bene quest’anno, anche a livello economico per la società, siamo pari come minimo“.