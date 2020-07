L’allenatore dei granata, Moreno Longo, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport‘ dopo il pareggio interno contro l’Hellas Verona di Ivan Juric.

Le parole di Longo dopo Torino-Hellas Verona

Terminata la partita tra Torino ed Hellas Verona, conclusasi con un pareggio. Il tecnico dei granata, Moreno Longo, ha parlato davanti alle telecamere di ‘Sky Sport‘. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Quando l’obiettivo si chiama salvezza o altro è importante raggiungerlo. Sappiamo bene la realtà in cui stiamo vivendo, il nostro obiettivo è quello di raggiungere la salvezza quanto prima. Prima del lockdown abbiamo lavorato due settimane. Dopo abbiamo fatto una settimana di allenamenti singoli. In realtà ti alleni poco in questo periodo. Non è arrivata nessuna chiamata dalla società. In questo momento il mio pensiero è quello di salvare la squadra. Altri pensieri sono superflui in questo momento, anche perché dobbiamo disputare ancora tre partite fino alla fine del campionato. La Spal deve essere il nostro pensiero fisso adesso”.

