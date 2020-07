Spal-Roma, Fonseca toglie 2 gioielli dal mercato

Al termine della rotonda vittoria contro la Spal, è intervenuto davanti alle telecamere di Sky il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca.

Le parole di Fonseca su Zaniolo e Pellegrini

Grande vittoria dei capitolini contro gli estensi, arrivata con il punteggio di 6-1. Ne parla il mister in diretta, ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Hanno lavorato tutti per la squadra, è importante che tutti quelli che entrano abbiano l’atteggiamento giusto. Zaniolo e Pellegrini? Non vogliamo venderli, sono importanti per il presente ed il futuro della Roma. Rmprovero a Zaniolo? Nessun problema con lui, è un talento, penso che non è giusto creare tutta questa pressione su lui e Pellegrini, facciamolo crescere con calma”.