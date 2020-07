Una partita davvero complicata per Lazio contro il Cagliari. Una partita spettacolare sin dai primi minuti con tantissime occasioni per entrambe le squadre, decisivi i portieri e in particolare il giovane italiano Cragno. Allo stadio Olimpico termina con il risultato di 2-1 a favore della squadra di Simone Inzaghi che torna alla vittoria. Ritmi alti, torna a segnare anche Immobile.

Lazio-Cagliari 2-1: highlights, risultato, sintesi e gol – VIDEO

Primo tempo dove il Cagliari è passato in vantaggio con Simeone, con una conclusione deviata al minuto 45. Nella ripresa la ribalta la Lazio dopo un periodo non felice. Prima l’eurogol di Milinkovic Savic e poi torna a segnare anche Immobile.

Il tabellino della partita

Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari (58′ Marusic), Milinkovic, Parolo, Luis Alberto (91′ Cataldi), Jony (58′ Lukaku); Caicedo (65′ Correa), Immobile (91′ Adekanye). All. S. Inzaghi. CAGLIARI: (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis (84′ Pisacane); Faragò, Nandez, Rog (67′ Bira), Ionita (84′ Cagliano), Mattiello (71′ Ragatzu); Simeone, Joao Pedro. All. Zenga.

Gol: 45′ Simeone (C), 47′ Milinkovic-Savic (L), 60′ Immobile.

Ammoniti: Jony (L), Lazzari (L), Parolo (L), Klavan (C)