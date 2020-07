Sampdoria-Genoa, Nicola: “Bello il derby, ma penso ad altro…”

Il tecnico del Genoa Davide Nicola è intervenuto ai microfoni di Sky dopo l’importantissima vittoria nel derby contro la Samp: sono punti d’oro per il Grifone in ottica salvezza.

Samp-Genoa, le parole di Nicola

Bella vittoria, sofferta, per i rossoblu nel derby della Lanterna. Ne ha parlato il tecnico di questi ultimi nel post-partita. Ecco quanto raccolto dalla redazione di CalcioMercato24.com: “Per noi vincere stasera significa continuare verso la salvezza, in realtà stiamo facendo qualcosa d’importante, le ultime quattro partite abbiamo fatto bene. Le prossime gare sono toste, dobbiamo affrontarle per raggiungere i nostri obiettivi. La vittoria in un derby è importante, significa far capire che ci sei, ma io la incasello nel nostro percorso, non c’è il tempo di pensarci. Complimenti a Ranieri, ha messo in piedi una squadra tosta e organizzata. Considerate che stasera avevamo molti assenti, giocoforza le caratteristiche dei giocatori che c’erano sono diverse, allora potevamo portare più uomini sulla prima linea di pressione. Non c’è tempo di provare situazioni, ma quando lavori sui principi è più semplice”.