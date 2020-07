Oroscopo di domani 24 luglio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 24 luglio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Una settimana fin qui abbastanza opaca per te: ti sono tornati alla mente diversi pensieri negativi, e questo ti ha reso un po triste. Ora però in questo weekend avrai modo di pensare ad altro, e magari svagarti dimenticandoti di alcuni problemi. Cerca di circondarti da chi ti vuole bene, non fidarti di chi si finge amico per approfittarne.

Toro. Sei una persona con molta voglia di fare, ma in questo periodo lo stress ti ha un po sopraffatto. Cerca di riposarti e di goderti questo fine settimana, avrai modo per recuperare, anche in amore magari.

Gemelli. Grosse novità per te per quanto riguarda le relazioni. In questi giorni hai ritrovato un amico, e questo ti ha reso molto felice. Una persona che ti stava parecchio a cuore è ritornata nella tua vita, era quello che mancava forse.

Cancro. Un periodo molto fortunato per te, specialmente sul lavoro. I tuoi progetti stanno prendendo forma sempre di più, e finalmente ti senti appagato e apprezzato anche da chi dubitava di te. Ti stai prendendo le giuste rivincite.

Leone. In amore la situazione è piuttosto piatta. Stai uscendo da una relazione molto importante, e ancora non ti senti pronto ad affrontarne un’altra. Per ora sarebbe anche meglio restare da soli.

Vergine. Non è un periodo molto positivo per te, forse hai avuto qualche disguido di troppo, e questo ti ha portato ad essere anche un po schivo con qualche persona. Cerca di risolvere al più presto, è il momento giusto.

Oroscopo Paolo Fox 24 luglio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Devi fare un poco di ordine nella tua vita, soprattutto a livello sentimentale. Ci sono stati molti ripensamenti e tensioni, ora che Saturno è in buon aspetto. Si riprenderà quota in amore nei prossimi mesi.

Scorpione. Grandi novità per sul futuro: stai per ricevere un lavoro importante, cerca di sfruttare la tua occasione.

Sagittario. Dal punto di vista lavorativo, raccogliere tutto quello che avete seminato. E’ un periodo positivo e se qualcuno ha già avviato un progetto, raccoglierà tanto. Per chi invece parte da zero, potrebbe trovarsi di fronte un’offerta part-time.

Capricorno. Ultimamente sei molto contento, stai avendo delle ottime soddisfazioni sul lavoro: i tuoi progetti prendono forma con il passare del tempo, e ti senti sempre più apprezzato ed appagato. In amore situazione di stallo.

Acquario. In amore situazione di stallo, ma piano piano stai riuscendo a sbloccare le cose. Abbi un po di pazienza e non avere fretta.

Pesci. Cerca un po di relax, te lo meriti. Il lavoro ti sta portando via tanto tempo e sacrificio, è arrivato il momento di riposarti.

L’oroscopo delle squadre

Milan-Sagittario: Grandissimo momento per il Milan, reduce da 6 vittorie e 2 pareggi post lockdown. Ora la squadra di Pioli, con il tecnico in particolare, può finalmente raccogliere tutti i frutti dell’ottimo lavoro svolto dopo la ripresa. Attenzione particolare al match contro l’Atalanta, la squadra più in forma al momento. Sarà un grande match, ma i rossoneri possono dirsi fiduciosi.