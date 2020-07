Svolta Parma, il club ducale si candida a rientrare nel novero delle big. Il Parma potrebbe presto cambiare proprietà.

Parma, cessione societaria vicinissima

Una cessione che potrebbe segnare una nuova svolta nella storia del Parma. Dalla prossima stagione il 51% del Parma potrebbe passare mani di una famiglia del Qatar.

La cessione della società sarebbe addirittura ad un passo. Arrivano importanti novità in arrivo da casa Parma. Il club crociato è pronto a cambiare proprietario.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, la società emiliana avrà una nuova proprietà già nella prossima stagione. Ad acquistare il club sarà Hisham Saleh Al Hamad Al Mana​, componente della famiglia Al Mana.

Questa sarebbe una delle famiglie più ricche del Qatar. Sarà lui, con tutta probabilità, il nuovo numero uno dei ducali.

Parma, si ritornerà a lottare per vincere

Dopo i gloriosi anni 2000, il Parma potrebbe tornare a lottare per il vertice. Nelle prossime settimane o addirittura giorni, il 51% delle quote sarà venduto alla famiglia qatariota, mentre l’attuale management del Parma rimarrà proprietario ma solo del 49% delle quote.

Nei prossimi anni, infatti, la cordata di imprenditori che ha riportato la società emiliana in Serie A accompagnerà i nuovi proprietari nel mondo del calcio italiano. Questi ultimi, entro 5 anni, acquisteranno poi l’intero pacchetto e diventeranno proprietari del100% delle quote.

La famiglia qatariota dovrebbe investire 63 milioni di euro. Nel Cda del Parma dovrebbe essere una figura chiave quella di Guido Barilla. Con la nuova proprietà i ducali punteranno subito a rientrare in Europa.