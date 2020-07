Notizie Milan, Diletta Leotta a cena con Ibrahimovic: c’è del tenero?

La famosa conduttrice di DAZN Diletta Leotta ha interrotto da poco il suo legame con il pugile King Toretto: per qualcuno, dietro la loro rottura potrebbe esserci lo zampino di Zlatan Ibrahimovic.

Diletta e Zlatan insieme al ristorante, lei ha un vestito mozzafiato

A riportare lo scoop scandalistico è il settimanale Chi, che ha immortalato Diletta, vestita in un abito rossonero sfavillante, in compagnia di due amiche, presso il famoso ristorante La Bullona, al centro di Milano. In tarda serata però è arrivato anche Zlatan Ibrahimovic, reduce dalla vittoria contro il Parma a San Siro. I due sono entrambi testimonial di Buddyfit, un’app per l’esercizio fisico, ma secondo quanto riporta il periodico, non è da escludere che ci possa essere anche qualcosa in più. Lo svedese era vestito in modo decisamente più casual ed è arrivato da solo (sua moglie e la sua famiglia si trovano a Stoccolma, non si sono mai trasferiti da quando il calciatore è tornato al Milan). La comitiva si è intrattenuta fino alle 2 di notte: un orario insolito per un meeting di lavoro.

Diletta-Toretto, fine di una storia

Ad avallare la tesi di un triangolo amoroso, c’è la repentina fine della storia tra la conduttrice ed il pugile. Fino al 5 luglio, entrambi pubblicavano attraverso i propri social le foto che immortavano il loro amore. Di punto in bianco, la rottura. Ora Toretto, colpito anche da un grave lutto familiare, si trova ad Ibiza ad solo, nella prima vacanza da single dopo tanto tempo.