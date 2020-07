News Torino, infortunio De Silvestri: le condizioni della sua spalla

Solo tra qualche ora ulteriori approfondimenti verranno effettuati sul terzino del Torino, vittima di un brutto infortunio nel match di ieri sera.

De Silvestri: niente frattura alla spalla destra

Ieri sera, durante il match tra Torino ed Hellas Verona, il terzino granata, Lorenzo De Silvestri, ha rimediato un brutto infortunio alla spalla destra. Motivo del fortuito incidente? Lo scontro con il difensore scaligero, Alan Empereur. Uscito dopo nemmeno un quarto d’ora del primo tempo, il difensore ha lasciato il campo tra le urla, in un Olimpico deserto, per il dolore. E’ stato subito portato in ospedale per accertamenti e dai primi risultati i dottori hanno evidenziato una forte contusione alla spalla destra.

Non ci sono fratture ossee, questa la buona notizia per il club di Cairo e per l’allenatore Moreno Longo. Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dell’ex Sampdoria si sapranno nella giornata di oggi pomeriggio.

Longo difende Belotti: “Basta cavilli su di lui“

Il tecnico del ‘Toro’, Moreno Longo, subito dopo la partita contro il Verona è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato del suo bomber, Andrea Belotti: “Si trova quasi sempre nella sua zona di pertinenza, che è quella di centrosinistra. Andrea è un giocatore che fa fatica a rimanere in zona centrale. Bisogna smettere di andare a vedere un po’ il cavillo. Chi dice che Belotti lì non va bene mi deve spiegare come ha potuto stabilire il record di gol in queste dieci partite che abbiamo fatto?“: