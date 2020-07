Milan-Atalanta, Pioli in conferenza: “Futuro Ibrahimovic? Vediamo dopo il 2 agosto”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha presentato in conferenza stampa la sfida molto importante di domani contro l’Atalanta. Al San Siro si affrontano di fatto le due squadre più in forma post lockdown.

Ultime Milan, Pioli: “Momento positivo, dietro siamo in difficoltà”

“Sulla gara contro l’Atalanta? Conosciamo bene l’importanza di questa partita, stiamo vivendo un momento molto positivo, e non vogliamo deludere adesso. Loro sono fortissimi e sono in cima a molte classifiche di statistiche in questo momento, ma noi vogliamo fare una grande gara. Dal match di andata ad oggi? Siamo cambiati tanto, fu una partita molto particolare. Sicuramente noi eravamo all’inizio di un percorso, ora anche il modo di giocare è cambiato e sono arrivati grandi giocatori. Assenza di Theo ed emergenza? Domani servirà fare molto bene, sappiamo che qualche giocatore importante non ci sarà, ma siamo un gruppo molto pronto. Nel reparto difensivo siamo in difficoltà, davanti abbiamo modo di cambiare parecchio anche dalla panchina. Theo ha caratteristiche ottime per noi, sia in fase difensiva che in fase offensiva”

Pioli sulla questione Ibra

Il tecnico rossonero ha poi risposto anche su una domanda riguardante il futuro di Ibrahimovic. Un grande apporti tecnico e di leadership, ma ovviamente con tantissimi fattori da valutare. Ci sarà da considerare la volontà di tutti, possibile però che una decisione verrà presa dopo il 2 agosto, possibile deadline.