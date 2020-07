Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la gara contro l’Udinese:

Le parole di Sarri

“Negli ultimi tempi è così per noi, e un po’ per tutti. Abbiamo perso ordine e abbiamo preso il pareggio. Volevamo vincere la partita a tutti i costi e siamo stati disordinati portando la partita su un binario pericoloso. L’abbiamo persa per volerla vincere a tutti i costi.

Preoccupato? In questa fase della stagione è difficile perchè le squadre giocano in condizioni diverse dalla normalità. Le squadre ad essere più aggressive fanno più classifica, oggi l’abbiamo persa come spesso ci carica.

Gotti? Si salvava lo stesso, a noi dispiace molto di aver perso questa partita come è normale che sia.

E’ innegabile che in questo momento della stagione è difficile fisicamente efficienti per 90 minuti. E’ difficile rimanere applicati per 90 minuti e le partite sono tutte strane, le inerzie delle partite cambiano subito. Molto probabilmente conta più essere ordinati che forti fisicamente. Dobbiamo imparare queste lezioni e cercare di essere ordinati.

Champions? Non sono proiettato così in la, penso prima alla Sampdoria perchè come avete visto dico che fare punti ora è difficilissimo. E’ un momento in cui bisogna stare sul pezzo per il campionato, poi penseremo alla Champions League.

E’ difficile recuperare l’equilibrio per l’intera partita perchè la stanchezza mentale è più di quella fisica. Non abbaimo avuto ordine nel secondo tempo perchè volevamo vincere”.