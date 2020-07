Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato a Sky Sport dopo la gara contro la Juventus:

Le parole di Gotti a Sky Sport

“Non me lo aspettavo, ma la cosa più bella è che i ragazzi si sono impegnati al massimo per far succedere questo. Avevo pochi calciatori a disposizione e tanta stanchezza, avevamo pochi calciatori della prima squadra, ho visto cose belle dentro il gruppo. Dal punto di vista dell’atteggiamento credo che i calciatori se la siano guadagnata.

Quando giochi contro la Juve fai quello che puoi, fare, quello che ti viene concesso. E’ chiaro che se la Juve attacca e schiaccia, noi e chiunque, e bisogna fare da incudine. Poi ci sono momento in cui puoi fare il martello.

Non ho visto Sarri, sono contento per lui perchè virtualmente il campionato è il loro, è un gruppo di lavoro che se lo merita. Sono contento che non festeggino questa sera a Udine”.

Gotti sulla stagione e sull’attacco

“Credo che questa squadra meritasse una classifica molto diversa per quello ch eesprime in campo e per il valore dei nostri calciatori. Abbiamo sempre creato tanto portando poco a casa. Questa sera c’è stata una nemesi, abbiamo creato poco in relazione alle altre partite. Non è scontato che una provinciale abbia la pazienza di costruire.

Fofana e De Paul hanno possibilità di giocare in grandi palcoscenici, hanno comprensione del calcio entrambi. Ringrazio Fofana perchè sta giocando sempre, ed era diffidato, sa gestirsi.

Futuro? Non ho catenine al piede, portiamo in fondo questo campionato con sicurezza e poi ne parleremo”.