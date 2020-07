Juventus, Paratici: “Mercato? Abbiamo deciso una cosa con Sarri”

Fabio Paratici, ds della Juventus, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport prima della gara contro l’Udinese.

Le parole di Paratici

“Avevo già spiegato che la squadra ha cambiato diversi sistemi di gioco, per molte partite abbiamo giocato in modo differente con un 4-3-1-2, per questo le mezze ali non si inserivano e non c’erano spazi, perdevano opportunità di inseriemento. Ora si vedono di più in area e sono andati vicino al gol, questa è la mia spiegazione.

Douglas Costa? E’ un calciatore straordinario per noi, credo che anche a livello europeo e mondiale è uno dei più forti e determinanti del calcio. E’ un calciatore che ha sprazzi e non ha avuto continuità, il mister lo ha gestito molto bene in un periodo difficile e diverso come questo. E’ un calcio diverso, il fatto di inserirlo a gara in corsa per portarlo in condizione ci da l’opportunità di averlo sempre in maniera decisiva.

Migliorare? Dobbiamo giocare questa sera e siamo molto concentrati, prima dobbiamo arrivare al primo obiettivo e poi parleremo con l’allenatore per capire dove migliorare. Ogni anno cerchiamo di migliorare e ci proveremo ancora. Al di là dello scudetto, sono risultati straordinari, la gente che fa sport sa quanta fatica si fa a vincere e rivincere. E’ qualcosa di straordinari oche probabilmente capiremo solo tra dieci anni o 20 anni quanto riguarderemo l’albo d’oro.

Sarri e critiche? Noi siamo abitutati alle critiche, siamo la Juventus e abbiamo responsabilità e pressione che è piacevole avere. Tutti i club hanno raggiunto il loro obiettivo ma nessuno dice che anche il loro era l’obiettivo. Se nessuno vuole vincere, lo vinciamo noi”.