Inter-Fiorentina, Iachini a Sky nel postpartita. Il punto sul suo futuro

L’allenatore dei viola, Beppe Iachini, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport‘ dopo il pareggio contro l‘Inter di Antonio Conte per 0-0.

Le parole di Iachini dopo Inter-Fiorentina

Terminata la partita tra Inter e Fiorentina, finita a reti inviolate, il tecnico dei viola Beppe Iachini ha parlato davanti alle telecamere di ‘Sky Sport‘. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Siamo venuti qui dopo 3 giorni di partite intense. Eravamo frenati all’inizio, affrontavamo una grande come l’Inter. Dovevamo palleggiare meglio, abbiamo perso troppi palloni in uscita. Siamo cresciuti nella ripresa, abbiamo attaccato bene l’avversario. Un po’ l’ultimo passaggio, un po’ la finalizzazione, un po’ Handanovic, non abbiamo segnato. Poteva finire in qualsiasi modo, è arrivato un pareggio”.

Aggiunge Di Marzio a proposito del futuro del tecnio: “Il primo obiettivo per la panchina viola è sempre De Rossi, ma non ha il patentino, l’ex giallorosso dovrebbe fare il secondo. C’era anche Juric, ma poi ha firmato col Verona. Evidentemente la Viola vuole riflettere, se tenere Beppe, oppure puntare su profili com Giampaolo , Di Francesco, o qualcuno all’estero“.

